Власти Украины запретили массовые мероприятия численностью более 200 человек

По всей стране введен карантин, закрыты детские сады, школы и вузы, передает агентство УНИАН. В Израиле и Венгрии накануне запретили собираться в помещениях группой больше ста человек, в Норвегии – больше пятисот. В Италии с этого дня закрываются все магазины, кроме супермаркетов и аптек. Не должны работать бары, рестораны и парикмахерские. Жителей просят не выходить на улицу.

В России общих ограничений не вводили. В Москве действует запрет на мероприятия численностью больше 5 тысяч человек.