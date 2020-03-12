Дональд Трамп объявил о запрете на въезд в США из Европы

Мера вводится с пятницы на 30 дней и не коснется Великобритании, а также американцев. Ограничение будет распространяться на лиц, которые последние две недели посещали страны Шенгенской зоны.

Из-за коронавируса власти Вашингтона и почти половины штатов уже ввели режим чрезвычайного положения, передает CNN. Приостановлен регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации