Знаменитый американский актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом

Лауреат «Оскара» с супругой сейчас находится в Австралии. Тому Хэнксу 63 года, по статистике, для пожилых людей коронавирус представляет наибольшую угрозу.

Накануне стало известно, что в Иране коронавирус обнаружен у двух министров и вице-президента. В Великобритании заразилась замминистра здравоохранения. Во Франции – министр культуры.

