В Росгвардии в этом году примут на вооружение пистолет Лебедева

Его преимущества в том, что он легкий, при этом с магазином большой емкости – 16 патронов у стандартного образца и 14 – у компактной версии, сообщили ТАСС в ведомстве. Там добавили, что пистолет Лебедева может использоваться для скоростной стрельбы и имеет высокую точность попадания. Сначала он появится в подразделениях спецназа.
2020-03-12T04:15:00+03:00
2020-03-12T04:26:52+03:00
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04:15, 12 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…