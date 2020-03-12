В Росгвардии в этом году примут на вооружение пистолет Лебедева

Его преимущества в том, что он легкий, при этом с магазином большой емкости – 16 патронов у стандартного образца и 14 – у компактной версии, сообщили ТАСС в ведомстве. Там добавили, что пистолет Лебедева может использоваться для скоростной стрельбы и имеет высокую точность попадания. Сначала он появится в подразделениях спецназа.