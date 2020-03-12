Дональд Трамп объявил, что США с пятницы вводят запрет на въезд из Европы

Исключение будет сделано только для пассажиров из Великобритании, отметил президент. По его словам, мера вводится на 30 дней. Американских граждан, которые будут возвращаться домой, она не коснется. Трамп этой ночью выступил с обращением к нации после того, как Всемирная организация здравоохранения назвала ситуацию с коронавирусом пандемией.