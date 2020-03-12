Дональд Трамп объявил, что США с пятницы вводят запрет на въезд из Европы

Исключение будет сделано только для пассажиров из Великобритании, отметил президент. По его словам, мера вводится на 30 дней. Американских граждан, которые будут возвращаться домой, она не коснется. Трамп этой ночью выступил с обращением к нации после того, как Всемирная организация здравоохранения назвала ситуацию с коронавирусом пандемией.
2020-03-12T04:11:00+03:00
2020-03-12T04:11:37+03:00
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04:11, 12 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…