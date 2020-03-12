Иран согласился вернуть Украине «черные ящики» сбитого пассажирского самолета

Это сообщил в «Твиттере» украинский посол в Канаде Андрей Шевченко. На борту лайнера «Международных авиалиний Украины» было более 60 граждан Канады. Всего погибли в начале января 176 человек. Иранские власти признали, что самолет непреднамеренно сбили военные, которые приняли его за вражескую цель.