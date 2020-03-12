Иран согласился вернуть Украине «черные ящики» сбитого пассажирского самолета

Это сообщил в «Твиттере» украинский посол в Канаде Андрей Шевченко. На борту лайнера «Международных авиалиний Украины» было более 60 граждан Канады. Всего погибли в начале января 176 человек. Иранские власти признали, что самолет непреднамеренно сбили военные, которые приняли его за вражескую цель.
2020-03-12T04:06:00+03:00
2020-03-12T04:07:11+03:00
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04:06, 12 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…