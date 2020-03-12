Коронавирус сорвал соревнования мирового уровня и повлиял на военные учения

Отменен чемпионат мира по фигурному катанию. Он должен был пройти с 18 по 22 марта в Канаде. Не состоится намеченный на выходные в Швеции последний этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин. Чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске перенесен на октябрь.

Тем временем, из-за коронавируса может быть сокращена численность американских военных на учениях, которые весной пройдут в 10 странах Европы. США планируют перебросить до 20 тысяч солдат и офицеров.