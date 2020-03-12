В США власти столицы и почти половины штатов ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса

Об этом сообщает телеканал CNN. По официальным данным, в стране почти 1200 заболевших. Ожидается, что сегодня о новых мерах объявит президент Дональд Трамп.

В Италии, где около 12, 5 тысяч зараженных, с этого дня закрывают все магазины, кроме продуктовых и аптек, а также бары, рестораны и парикмахерские. Людей призывают не выходить на улицу.

На Украине ввели карантин, запретили массовые мероприятия численностью до 200 человек. В Израиле и Венгрии со вчерашнего дня нельзя собираться в помещении группой больше ста человек.

По всей России подобных ограничений не вводили. В Москве действует запрет на мероприятия численностью больше 5 тысяч участников.