Сенатор Берни Сандерс заявил, что продолжит борьбу в президентской гонке

Он отметил, что с нетерпением ждет воскресных дебатов. С учетом итогов первичных выборов, которые прошли во вторник еще в шести штатах, бывший вице-президент США Джо Байден получает 861 делегата, а Сандерс – 710. Речь идет о выборщиках на партийном съезде, который назовет кандидата в президенты от Демократической партии.
2020-03-12T03:15:00+03:00
2020-03-12T03:22:33+03:00
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03:15, 12 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…