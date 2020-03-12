Сенатор Берни Сандерс заявил, что продолжит борьбу в президентской гонке

Он отметил, что с нетерпением ждет воскресных дебатов. С учетом итогов первичных выборов, которые прошли во вторник еще в шести штатах, бывший вице-президент США Джо Байден получает 861 делегата, а Сандерс – 710. Речь идет о выборщиках на партийном съезде, который назовет кандидата в президенты от Демократической партии.