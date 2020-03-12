Приговоренного к 23 годами тюрьмы Харви Вайнштейна госпитализировали

Он жаловался на боли в груди, сообщил его представитель агентству «Рейтер». 67-летний кинопродюсер накануне появился в суде Нью-Йорка, где ему вынесли приговор, опираясь на ходунки. Присяжные признали его виновным в изнасиловании и домогательствах. С обвинениями против одного из самых вдлиятельных людей Голливуда выступили ранее около 80 женщин, в том числе известные актрисы.