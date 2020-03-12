Фонд для контроля над «Яндексом» возглавила сопредседатель предвыборного штаба Путина Елена Шмелева

Об этом сообщили ТАСС и «Ведомости» со ссылкой на источники. Шмелева руководит образовательным центром «Сириус» и фондом «Талант и успех», среди учредителей которого виолончелист Сергей Ролдугин. СМИ называют его другом Путина. Ролдугин упоминался в публикациях об отмывании денег в панамских оффшорах. Новый фонд создаётся в рамках сделки, чтобы «Яндекс» не попал под ограничения для значимых российских IT-компаний, которыми совладеют иностранцы. Предполагается, что Фонд общественных интересов получит возможность контролировать решения, которые потенциально могут повлиять на национальную безопасность.
2020-03-12T03:15:00+03:00
2020-03-12T03:16:13+03:00
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03:15, 12 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…