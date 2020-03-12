В Италии из-за коронавируса с этого дня закрывают все магазины, кроме супермаркетов и аптек

Запрещена работа парикмахерских, баров и ресторанов. О новых мерах поздно вечером объявил премьер-министр Джузеппе Конте. Власти призывают местных жителей не выходить на улицу. Карантин действует по всей стране. В Италии самое большое количество зараженных коронавирусом после Китая. Тем временем, ряд стран запретили мероприятия численностью в несколько сотен человек.