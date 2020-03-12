В Италии из-за коронавируса с этого дня закрывают все магазины, кроме супермаркетов и аптек

Запрещена работа парикмахерских, баров и ресторанов. О новых мерах поздно вечером объявил премьер-министр Джузеппе Конте. Власти призывают местных жителей не выходить на улицу. Карантин действует по всей стране. В Италии самое большое количество зараженных коронавирусом после Китая. Тем временем, ряд стран запретили мероприятия численностью в несколько сотен человек.
2020-03-12T03:15:00+03:00
2020-03-12T03:15:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:15, 12 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…