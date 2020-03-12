Россия с пятницы ограничивает авиасообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией

Останутся только отдельные рейсы, сообщили в правительственном штабе по борьбе с коронавирусом. Там также порекомендовали федеральным органам исполнительной власти отменить заграничные командировки. В Москве введен запрет на мероприятия численностью больше 5 тысяч человек, а также действует режим самоизоляции для граждан, прибывших из стран, попавших в особый список. Однако, как пояснили накануне в мэрии, на дипломатов, сотрудников МЧС и членов официальных делегаций эта мера не распространяется.
2020-03-12T03:14:00+03:00
2020-03-12T03:15:03+03:00
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03:14, 12 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…