Россия с пятницы ограничивает авиасообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией

Останутся только отдельные рейсы, сообщили в правительственном штабе по борьбе с коронавирусом. Там также порекомендовали федеральным органам исполнительной власти отменить заграничные командировки. В Москве введен запрет на мероприятия численностью больше 5 тысяч человек, а также действует режим самоизоляции для граждан, прибывших из стран, попавших в особый список. Однако, как пояснили накануне в мэрии, на дипломатов, сотрудников МЧС и членов официальных делегаций эта мера не распространяется.