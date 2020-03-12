В Ираке в результате ракетного обстрела погибли трое военных коалиции во главе с США

Еще 12 военнослужащих ранены, сообщили в пресс-службе коалиции. По дагнным агентства «Рейтер», убиты двое американцев и один подданный Великобритании. По базе Таджи, где военные международной коалиции обучают иракские силы безопасности, было выпущено около двух десятков ракет класса «Катюша» из самодельной пусковой установке на грузовике.
2020-03-12T02:06:00+03:00
2020-03-12T02:20:30+03:00
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02:06, 12 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…