В Ираке в результате ракетного обстрела погибли трое военных коалиции во главе с США

Еще 12 военнослужащих ранены, сообщили в пресс-службе коалиции. По дагнным агентства «Рейтер», убиты двое американцев и один подданный Великобритании. По базе Таджи, где военные международной коалиции обучают иракские силы безопасности, было выпущено около двух десятков ракет класса «Катюша» из самодельной пусковой установке на грузовике.