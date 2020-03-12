Харви Вайнштейн приговорен к 23 годам тюрьмы

Влиятельный в прошлом голливудский продюсер появился накануне в суде Нью-Йорка, опираясь на ходунки. Адвокаты надеялись, что суд даст минимальный срок в пять лет. Ранее присяжные признали 67-летнего Вайнштейна виновным по двум пунктам – изнасилование и сексуальные домогательства.