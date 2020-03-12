Харви Вайнштейн приговорен к 23 годам тюрьмы

Влиятельный в прошлом голливудский продюсер появился накануне в суде Нью-Йорка, опираясь на ходунки. Адвокаты надеялись, что суд даст минимальный срок в пять лет. Ранее присяжные признали 67-летнего Вайнштейна виновным по двум пунктам – изнасилование и сексуальные домогательства.
2020-03-12T02:05:00+03:00
2020-03-12T02:20:06+03:00
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02:05, 12 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…