Мосгорсуд оставил в СИЗО четверых бывших полицейских, которые проводят по делу Ивана Голунова

Их обвиняют в фальсификации доказательств против журналиста «Медузы», автора ряда расследований. В июне его задержали по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Голунов заявил, что ему их подбросили. Вскоре на фоне массовой кампании в его поддержку, он был освобожден, а дело против него закрыто.
2020-03-12T02:05:00+03:00
2020-03-12T02:19:42+03:00
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02:05, 12 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…