Мосгорсуд оставил в СИЗО четверых бывших полицейских, которые проводят по делу Ивана Голунова

Их обвиняют в фальсификации доказательств против журналиста «Медузы», автора ряда расследований. В июне его задержали по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Голунов заявил, что ему их подбросили. Вскоре на фоне массовой кампании в его поддержку, он был освобожден, а дело против него закрыто.