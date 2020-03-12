Все больше стран вводят жесткие ограничения из-за коронавируса

В Италии с этого дня закрываются все магазины, кроме продуктовых и аптек. Жителей призывают не выходить на улицу. В Норвегии накануне запретили мероприятия в помещениях с участием более 500 человек. В Венгрии ввели чрезвычайное положение, в помещениях нельзя собираться больше ста человек, на открытом воздухе – до пятисот. В Израиле вчера также запретили мероприятия, если в помещении собирается больше сотни. Власти страны на днях ввели двухнедельный карантин для всех приезжих.

В Москве введен запрет на мероприятия численностью больше 5 тысяч человек. Он действует до 10 апреля, а 22 числа намечено всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, в том числе по обнулению президентских сроков Владимира Путина.