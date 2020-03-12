Актер и режиссер Евгений Миронов стал лауреатом кинопремии Чарли Чаплина

Награду худруку Театра наций вручила внучка легендарного артиста, актриса и модель Кира Чаплин. Евгений Миронов был награжден за вклад в киноискусство, передает ТАСС. Церемония прошла в Москве. Ранее лауреатами этой премии становились Федерико Феллини, Клинт Иствуд, Шон Коннери, Аль Пачино и многие другие знаменитости.