Актер и режиссер Евгений Миронов стал лауреатом кинопремии Чарли Чаплина

Награду худруку Театра наций вручила внучка легендарного артиста, актриса и модель Кира Чаплин. Евгений Миронов был награжден за вклад в киноискусство, передает ТАСС. Церемония прошла в Москве. Ранее лауреатами этой премии становились Федерико Феллини, Клинт Иствуд, Шон Коннери, Аль Пачино и многие другие знаменитости.
2020-03-12T01:05:00+03:00
2020-03-12T01:06:00+03:00
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01:05, 12 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…