На шахтах в Коми, где была объявлена эвакуация, всех горняков вывели на поверхность

Пострадавших нет, сообщили в МЧС. Тревога была объявлена из-за задымления на шахтах «Воркутинская» и «Заполярная», которые связаны одной системой вентиляции, передает ТАСС. Под землей в этот момент работали более 240 человек.
2020-03-12T01:05:00+03:00
2020-03-12T01:05:30+03:00
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01:05, 12 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…