Конгресс США одобрил ограничений полномочий президента по применению силы против Ирана

За проголосовала Палата представителей, а до этого инициативу утвердил Сенат. Поводом стало убийство американским авиаударом иранского генерала Сулеймани, что едва не привело к военному конфликту. Однако Дональд Трамп намерен наложить на резолюцию вето, а у демократов в Сенате недостаточно голосов, чтобы его преодолеть.