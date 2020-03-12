Британские военные считают полеты российских боевых самолетов угрозой для гражданских авиалиний

В заявлении королевских ВВС говорится, что российские бомбардировщики не соблюдают международные правила воздушного движения, передает «Интерфакс». Накануне британские истребители «Тайфун» были подняты в воздух для сопровождения двух противолодочных Ту-142, которые пролетели вблизи воздушного пространства Великобритании. В российском Северном флоте заявили, что самолеты находились в нейтральных зонах. В воздухе они были 14 часов и пролетели от Баренцева моря до части Атлантического океана рядом с Испанией.