Британские военные считают полеты российских боевых самолетов угрозой для гражданских авиалиний

В заявлении королевских ВВС говорится, что российские бомбардировщики не соблюдают международные правила воздушного движения, передает «Интерфакс». Накануне британские истребители «Тайфун» были подняты в воздух для сопровождения двух противолодочных Ту-142, которые пролетели вблизи воздушного пространства Великобритании. В российском Северном флоте заявили, что самолеты находились в нейтральных зонах. В воздухе они были 14 часов и пролетели от Баренцева моря до части Атлантического океана рядом с Испанией.
2020-03-12T01:04:00+03:00
2020-03-12T01:04:46+03:00
https://echo.msk.ru/news/2603884-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:04, 12 марта 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…