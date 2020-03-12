Режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса введен в столице США

Мэр Вашингтона Мюриел Боузер отметила, что это административная мера, которая даст больше возможностей, в том числе и в финансовом плане. По последним данным, в американской столице зафиксировано 10 заболевших коронавирусом. Как передает ТАСС, мероприятия численностью более тысячи человек рекомендовано отменить
2020-03-12T01:04:00+03:00
2020-03-12T01:04:24+03:00
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01:04, 12 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…