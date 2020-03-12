Режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса введен в столице США

Мэр Вашингтона Мюриел Боузер отметила, что это административная мера, которая даст больше возможностей, в том числе и в финансовом плане. По последним данным, в американской столице зафиксировано 10 заболевших коронавирусом. Как передает ТАСС, мероприятия численностью более тысячи человек рекомендовано отменить