В Италии из-за коронавируса закрываются все магазины, кафе и рестораны, кроме супермаркетов и аптек

Это объявил поздно вечером премьер-министр Джузеппе Конте. По его словам, остается доступной доставка на дом. В Италии зафиксировано самое большое в Европе количество заболевших коронавирусом. Вся страна закрыта на карантин. Прибывших туристов отправляют обратно. Власти рекомендуют жителям выходить на улицу только по неотложным делам.