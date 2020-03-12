В Италии из-за коронавируса закрываются все магазины, кафе и рестораны, кроме супермаркетов и аптек

Это объявил поздно вечером премьер-министр Джузеппе Конте. По его словам, остается доступной доставка на дом. В Италии зафиксировано самое большое в Европе количество заболевших коронавирусом. Вся страна закрыта на карантин. Прибывших туристов отправляют обратно. Власти рекомендуют жителям выходить на улицу только по неотложным делам.
2020-03-12T00:20:00+03:00
2020-03-12T00:21:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:20, 12 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…