Премьер Италии объявил о прекращении всей торговли, за исключением супермаркетов и аптек

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса: прекращена любая торговая деятельность, за исключением магазинов с предметами первой необходимости и аптек.

«Мы понимаем, что нам нужно действовать постепенно, но сейчас настало время сделать еще один шаг вперед. Теперь мы даем распоряжение о закрытых всех торговых предприятий, за исключением магазинов предметов первой необходимости, аптек», — заявил Конте. Его выступление транслировалось по местному ТВ и в соцсетях.

«Мы закрываем магазины, бары, пабы и рестораны. Остается доступной доставка на дом», — добавил он.