К 23 годам тюрьмы американский суд приговорил некогда самого могущественного голливудского продюсера Харви Вайнштейна, признанного виновным в изнасиловании и совершении сексуальных действий насильственного характера. Подробнее о завершении дела, положившего начало мировому движению #metoo

Максимальное наказание, которое грозило Харви Вайнштейну за изнасилование третьей степени и совершение сексуальных действий насильственного характера в отношении двух женщин, 29 лет тюрьмы. Адвокаты опального голивудского продюсера просили суд назначить минимальные 5 лет лишения свободы и проявить снисхождение к подсудимому, учитывая его возраст, состояние здоровья и отсутствие прошлых судимостей. Но суд Нью-Йорка, по всей видимости, учел публичные заявления десятков женщин, рассказавших о домогательствах со стороны Вайнштейна, включая топовых голивудских актрис, и приговорил продюсера к 23 годам заключения. «Это первый приговор, но не первое преступление», заявил судья Джеймс Бурке. Учитывая то, что сейчас Вайнштейну 67 лет, это наказание может стать для него пожизненным. Прокуроры и лидеры движения #metoo приветствовали суровое наказание Вайнштейну. Окружной прокурор Манхеттена заявил, что это решение суда «является предупреждением для сексуальных хищников и насильников во всех сегментах общества». Защита Вайнштейна назвала наказание непристойным, отвратительным и трусливым. Дело Харви Вайнштейна рассматривало жюри присяжных, состоящее из семи мужчин и пяти женщин. По трем, самым тяжелым пунктам обвинения, продюсера оправдали.

В Лос-Анджелесе против Харви Вайнштейна ведется еще одно дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Прокуратура города уже начала процедуру экстрадиции продюсера из Нью-Йорка в Калифорнию для проведения суда.