Одиночные пикеты за сменяемость власти вновь прошли накануне в центре Москвы

Их участники выступили против поправки депутата-единоросса Валентины Терешковой , которую приняла во вторник Государственная дума. Она позволяет президенту Владимиру Путину опять участвовать в президентских выборах через 4 года. Накануне у памятника князю Владимиру собрались более ста протестующих. Столько же было и во вторник. Тем временем и Госдума и Совет Федерации утвердили в среду поправки в Конституцию, куда также включена инициатива Терешковой.
2020-03-12T00:05:00+03:00
2020-03-12T00:05:29+03:00
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00:05, 12 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…