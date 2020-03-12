Одиночные пикеты за сменяемость власти вновь прошли накануне в центре Москвы

Их участники выступили против поправки депутата-единоросса Валентины Терешковой , которую приняла во вторник Государственная дума. Она позволяет президенту Владимиру Путину опять участвовать в президентских выборах через 4 года. Накануне у памятника князю Владимиру собрались более ста протестующих. Столько же было и во вторник. Тем временем и Госдума и Совет Федерации утвердили в среду поправки в Конституцию, куда также включена инициатива Терешковой.