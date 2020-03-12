В России официально зарегистрировано 28 случаев коронавируса

За последние сутки эта цифра выросла на восемь человек. Шестеро подтвержденных случаев в Москве, в том числе у одного ребенка. По словам столичного штаба, симптомов болезни у него не наблюдается. Еще двое, у кого обнаружили коронавирус – жители Московской области. Мировые индексы снижаются после того, как ситуацию с коронавирусом признали пандемией. В США основные фондовые индексы опустились на 4-5%. Бразильская биржа в Сан-Паулу рухнула на 10%. В Москве вечером дешевеет российская валюта. Доллар впервые за 4 года поднялся до отметки в 73 рубля, евро торгуется в районе 82,5.
2020-03-12T00:03:00+03:00
2020-03-12T00:04:36+03:00
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00:03, 12 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…