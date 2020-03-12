Россия усиливает меры по борьбе с коронавирусом

С пятницы сокращается авиасообщение с Италией, Испанией, Германией и Францией, где растет число зараженных. Кроме того, оперативный штаб по борьбе с болезнью рекомендовал властям сократить количество массовых мероприятий. По возможности, проводить их без зрителей или в видеоформате. Госслужащим рекомендовано воздержаться от поездок за границу. Всемирная организация здравоохранения накануне признала ситуацию пандемией. По мнению, вирусолога, доктора медицинских наук Виктора Зуева, решение ВОЗ мало что изменит в практическом плане.

Виктор Зуев считает, что решение о признании ситуации пандемией следовало принимать гораздо раньше.

