Президент США Дональд Трамп может ввести в стране общенациональный режим чрезвычайной ситуации

Такое решение, как утверждают источники агентств Reuters и Associated Press глава белого дома примет для борьбы с коронавирусом. В этом случае Трамп сможет направить на такие цели из федерального резерва до 40 миллиардов долларов. В ближайшие часы Трамп должен будет выступить с обращением к нации.