Президент США Дональд Трамп может ввести в стране общенациональный режим чрезвычайной ситуации

Такое решение, как утверждают источники агентств Reuters и Associated Press глава белого дома примет для борьбы с коронавирусом. В этом случае Трамп сможет направить на такие цели из федерального резерва до 40 миллиардов долларов. В ближайшие часы Трамп должен будет выступить с обращением к нации.
2020-03-12T00:00:00+03:00
2020-03-12T00:00:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:00, 12 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…