84 горняка вывели из шахты «Заполярная-2» в Коми после задымления, внизу остались еще 158

Восемьдесят четыре горняка выведены на поверхность из шахты «Заполярная-2» в Коми после задымления, внизу остались еще 158 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

«После задымления на магистральной конвейерной выработке на шахте «Заполярная-2» на 22.40 выведены 84 человека, осталось 158», — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, в 21.55 поступило сообщение о задымлении на шахте «Заполярная-2», блок «Воркутинская». На место отправлены пять отделений спасателей военизированных горноспасательных частей (ВГСЧ).