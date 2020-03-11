Суд в Архангельске оштрафовал местного журналиста Ярослава Вареника за новость о другом оштрафованном местном жителе

Вареника признали виновным в возбуждении ненависти и вражды. Он должен будет заплатить 10 тысяч рублей. В его статье рассказывается о том, как жителя Архангельска оштрафовали за публикацию в социальной сети ВКонтакте текста о возможном межнациональном конфликте в городе. В новости Вареник процитировал часть этого поста, — пишет интернет-издание 7х7. До этого счет журналиста в Сбербанке был арестован по уголовному делу Фонда борьбы с коррупцией. Сам Вареник состоял в архангельском штабе Алексея Навального.