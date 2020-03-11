Суд в Архангельске оштрафовал местного журналиста Ярослава Вареника за новость о другом оштрафованном местном жителе

Вареника признали виновным в возбуждении ненависти и вражды. Он должен будет заплатить 10 тысяч рублей. В его статье рассказывается о том, как жителя Архангельска оштрафовали за публикацию в социальной сети ВКонтакте текста о возможном межнациональном конфликте в городе. В новости Вареник процитировал часть этого поста, — пишет интернет-издание 7х7. До этого счет журналиста в Сбербанке был арестован по уголовному делу Фонда борьбы с коррупцией. Сам Вареник состоял в архангельском штабе Алексея Навального.
2020-03-11T23:03:00+03:00
2020-03-11T23:03:56+03:00
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23:03, 11 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…