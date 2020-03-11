Спортивные мероприятия отменяют или переносят из-за коронавируса

Так, несколько минут назад стало известно, что не состоится Чемпионат мира по фигурному катанию. Он должен был пройти в канадском Монреале во второй половине марта. Решение об отмене приняло правительство провинции Квебек. В России на октябрь перенесли чемпионат мира по хоккею с мячом. Он должен пройти в Иркутске.