Спортивные мероприятия отменяют или переносят из-за коронавируса

Так, несколько минут назад стало известно, что не состоится Чемпионат мира по фигурному катанию. Он должен был пройти в канадском Монреале во второй половине марта. Решение об отмене приняло правительство провинции Квебек. В России на октябрь перенесли чемпионат мира по хоккею с мячом. Он должен пройти в Иркутске.
2020-03-11T23:02:00+03:00
2020-03-11T23:02:42+03:00
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23:02, 11 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…