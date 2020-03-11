В Кремле внимательно следят за ситуацией из-за коронавируса, сказал пресс-секретарь российского президента Песков

В Кремле внимательно следят за ситуацией из-за коронавируса, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, власти пока не получали новых рекомендаций, но меры уже приняты. Будет ограничено авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией. Кроме того, федеральному центру и региональным руководителям рекомендовано сократить общее число массовых мероприятий, а также по возможности перевести их в видеоформат. Сокращать массовые мероприятия по случаю празднования Дня Победы в Кремле пока не планируют.