В Кремле внимательно следят за ситуацией из-за коронавируса, сказал пресс-секретарь российского президента Песков

В Кремле внимательно следят за ситуацией из-за коронавируса, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, власти пока не получали новых рекомендаций, но меры уже приняты. Будет ограничено авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией. Кроме того, федеральному центру и региональным руководителям рекомендовано сократить общее число массовых мероприятий, а также по возможности перевести их в видеоформат. Сокращать массовые мероприятия по случаю празднования Дня Победы в Кремле пока не планируют.
2020-03-11T23:01:00+03:00
2020-03-11T23:02:11+03:00
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23:01, 11 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…