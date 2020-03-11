Мировые индексы снижаются после того, как ситуацию с коронавирусом признали пандемией

В США основные фондовые индексы опустились на 4-5%. Бразильская биржа в Сан-Паулу рухнула на 10%. В Москве вечером дешевеет российская валюта. Доллар впервые за 4 года поднялся до отметки в 73 рубля, евро торгуется в районе 82,5.

Руководство Всемирной организации здравоохранения сегодня официально признало, что в мире наблюдается пандемия коронавируса. Число случаев заболевания и смертей будет расти. В последний раз пандемию объявляли больше 10 лет назад из-за свиного гриппа.