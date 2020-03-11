Депутат ГД заявил, что Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию проводится, чтобы «избежать Майдана»

Первый заместитель руководителя фракции партии «Справедливая Россия» в Государственной думе Михаил Емельянов заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», что Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию проводится, чтобы «избежать Майдана».

«Реакция общества небезразлична. Голосование во многом проводится для того, чтобы избежать Майдана. Понятно, что определенная часть общества болезненно воспримет это решение. Для того, чтобы они выразили свою волю не на улицах и не гуляли по Москве, а шли голосовать, и проводится [голосование]», — сказал он.

Депутат добавил, что под «Майданом» имеет в виду уличные протесты. «Не надо выходить на улицу, идите голосовать», — отметил он.

М.Емельянов подчеркнул, что если российское общество не поддержит на Всероссийском голосовании пакет поправок к Конституции, тогда он не будет принят.