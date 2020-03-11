Идея конституционной реформы появилась не ради поправки об обнулении президентских сроков Путина – депутат Госдумы

Идея конституционной реформы появилась не ради внесения поправки об обнулении президентских сроков Владимира Путина, заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель руководителя фракции партии «Справедливая Россия» в Государственной думе Михаил Емельянов.

«Идея конституционной реформы родилась не для того, чтобы провести эту поправку, не для Путина. Первоначально об этом никто и не думал. В обществе сформировались некоторые вызовы: наполнение содержанием понятие социального государства, закрепление суверенного курса России. К тому же надо было ответить на вызов определенной части элиты, чтобы Парламент играл большую роль при формировании правительства. Власть попыталась дать ответ на эти вызовы», — сказал он.

М.Емельянов отметил, что после неудачно проведенной пенсионной реформы нужно было повышать рейтинг и «задуматься о том, что хочет общество».

«Первоначально вызовы были другие, цель реформы была другая. Потом она вошла хаотично, стали разные поправки вносить. В результате мы пришли к тому, к чему мы пришли», — заключил он.