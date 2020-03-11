Бывший вице-президент США Джо Байден увеличил отрыв от ближайшего соперника в борьбе за участие в президентских выборах от демократов. По итогам прошедших первичных выборов в шести американских штатах, Байден набирает 868 делегатов на съезд партии, где будет выбран кандидат. У Берни Сандерса, который идет вторым, пока что 720. Американские политологи предполагают, что Сандерс может выйти из гонки, однако, представители сената от штата Вермонт это отрицают.
2020-03-11T22:32:00+03:00
2020-03-11T22:32:12+03:00
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22:32, 11 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…