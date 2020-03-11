Бывший вице-президент США Джо Байден увеличил отрыв от ближайшего соперника в борьбе за участие в президентских выборах от демократов. По итогам прошедших первичных выборов в шести американских штатах, Байден набирает 868 делегатов на съезд партии, где будет выбран кандидат. У Берни Сандерса, который идет вторым, пока что 720. Американские политологи предполагают, что Сандерс может выйти из гонки, однако, представители сената от штата Вермонт это отрицают.