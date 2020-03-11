В Сирии погиб российский военнослужащий

Как рассказали в Министерстве обороны России, трагедия произошла в результате ДТП. Причиной аварии могла стать неисправность автомобиля. Авария произошла в среду. Автомобиль, в котором ехал погибший, находился в составе колонны, которая двигалась по горному участку. Он съехал с дороги и врезался в здание. Сирийская пресса утверждает, что всего в ДТП погибли семь человек. В том числе две гражданки Сирии.
2020-03-11T22:31:00+03:00
2020-03-11T22:31:52+03:00
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22:31, 11 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…