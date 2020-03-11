В Сирии погиб российский военнослужащий

Как рассказали в Министерстве обороны России, трагедия произошла в результате ДТП. Причиной аварии могла стать неисправность автомобиля. Авария произошла в среду. Автомобиль, в котором ехал погибший, находился в составе колонны, которая двигалась по горному участку. Он съехал с дороги и врезался в здание. Сирийская пресса утверждает, что всего в ДТП погибли семь человек. В том числе две гражданки Сирии.