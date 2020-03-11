Доллар вырос до 73 рублей на Московской бирже

Это произошло впервые за последние 4 года. Евро также растет. Его курс приблизился к 82,5 рублям. Нефть тем временем подешевела почти на 4%. Баррель марки Brent торгуется ниже 36 долларов за баррель. ОПЕК сегодня объявила, что по ее данным из-за коронавируса спрос на нефть в этом году расти не будет. А между тем уже ряд стран объявили о планах нарастить добычу.
2020-03-11T22:30:00+03:00
2020-03-11T22:30:29+03:00
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22:30, 11 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…