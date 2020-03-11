Доллар вырос до 73 рублей на Московской бирже

Это произошло впервые за последние 4 года. Евро также растет. Его курс приблизился к 82,5 рублям. Нефть тем временем подешевела почти на 4%. Баррель марки Brent торгуется ниже 36 долларов за баррель. ОПЕК сегодня объявила, что по ее данным из-за коронавируса спрос на нефть в этом году расти не будет. А между тем уже ряд стран объявили о планах нарастить добычу.