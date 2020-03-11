ВОЗ объявила, что ситуацию с коронавирусом в мире можно считать пандемией

Об этом пару часов назад сказал гендиректор этой структуры Тедрос Адханом Гебрейесус.

Общее количество заражений, по данным ВОЗ, приближается к 120 тысячам. Случаи коронавируса выявлены в 114 странах. Поскольку пандемия представляет угрозу всей планете, меры по борьбе с заболеваемостью будут приниматься соответствующие, — объяснял ранее «Эху» директор Научного информационного центра по профилактике лечения вирусных инфекций Георгий Викулов.

Россия ограничит авиасообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией из-за коронавируса. Чрезвычайные меры по борьбе с заболеванием также вводят и в других странах.

С 13 марта авиасообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией будет ограничено – останутся лишь рейсы из Шереметьево в семь крупнейших городов, включая Рим, Берлин, Париж и Мадрид. О постановлении российского правительства говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Ситуацией с распространением заболевания обеспокоены и страны «Большой семерки». Встреча глав МИД этих государств, которая должна была пройти в американском Питтсбурге, переведена в формат видеоконференции. Как сообщает ТАСС, такую же возможность рассматривают и в Совбезе ООН. Число участников заседаний также будет ограничено.

На беспрецедентные меры идут и в отдельных странах – к примеру, власти Польши решили закрыть все учреждения культуры. Церемония зажжения олимпийского огня в Греции пройдет без зрителей, а лишь в присутствии порядка 50 официальных лиц. В целом ряде стран временно закрывают учебные заведения.

В России официально зарегистрировано 28 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки заболели восемь человек.

Официально в нашей стране зарегистрировано уже 28 случаев коронавируса. За последние сутки его обнаружили у восьми человек. Шестеро, в том числе один ребенок, это жители столицы. Еще двое – из Подмосковья.

Накануне мэрия Москвы уже объявила о том, что на месяц запрещаются мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек. По мнению юриста организации ОВД-Инфо Дениса Шведова, власти вправе вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности, однако, такие меры не должны ограничивать права и свободы человека. Свобода собраний, — подчеркнул юрист, это такое право, которое можно ограничивать только принятием специального федерального закона.

В Кремле внимательно следят за развитием ситуации вокруг коронавируса. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, они пока не получали новых рекомендаций, однако меры предосторожности уже приняты. Мероприятия у президента Владимира Путина, добавил Песков, идут в обычном режиме.

Инфекционную больницу в Москве для заболевших коронавирусом построят, не спросив местных жителей, — пишет интернет-издание «Открытые медиа». Это связано, в частности, с тем, что решение принимал мэр столицы, — сказала журналистам депутат муниципального образования «Вороновское» Милана Сивкова.

По ее сведениям, новый госпиталь будет временным сооружением. Он будет представлять собой модульную конструкцию, однако, пока неизвестно, какая именно компания будет строить это здание. О том, что столичные власти решили возвести больницу для больных коронавирусом в Новой Москве, накануне написал в своем личном блоге мэр Сергей Собянин. Он заверил, что здание поставят на удалении от жилых домов, чтобы обезопасить местных жителей.