Z Архив новостей новости
5 3 6 494
Эксклюзив Эха 22:01, 11 марта 2020

ВОЗ объявила, что ситуацию с коронавирусом в мире можно считать пандемией

Об этом пару часов назад сказал гендиректор этой структуры Тедрос Адханом Гебрейесус.

Общее количество заражений, по данным ВОЗ, приближается к 120 тысячам. Случаи коронавируса выявлены в 114 странах. Поскольку пандемия представляет угрозу всей планете, меры по борьбе с заболеваемостью будут приниматься соответствующие, — объяснял ранее «Эху» директор Научного информационного центра по профилактике лечения вирусных инфекций Георгий Викулов.

Россия ограничит авиасообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией из-за коронавируса. Чрезвычайные меры по борьбе с заболеванием также вводят и в других странах.

С 13 марта авиасообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией будет ограничено – останутся лишь рейсы из Шереметьево в семь крупнейших городов, включая Рим, Берлин, Париж и Мадрид. О постановлении российского правительства говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Ситуацией с распространением заболевания обеспокоены и страны «Большой семерки». Встреча глав МИД этих государств, которая должна была пройти в американском Питтсбурге, переведена в формат видеоконференции. Как сообщает ТАСС, такую же возможность рассматривают и в Совбезе ООН. Число участников заседаний также будет ограничено.

На беспрецедентные меры идут и в отдельных странах – к примеру, власти Польши решили закрыть все учреждения культуры. Церемония зажжения олимпийского огня в Греции пройдет без зрителей, а лишь в присутствии порядка 50 официальных лиц. В целом ряде стран временно закрывают учебные заведения.

В России официально зарегистрировано 28 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки заболели восемь человек.

Официально в нашей стране зарегистрировано уже 28 случаев коронавируса. За последние сутки его обнаружили у восьми человек. Шестеро, в том числе один ребенок, это жители столицы. Еще двое – из Подмосковья.

Накануне мэрия Москвы уже объявила о том, что на месяц запрещаются мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек. По мнению юриста организации ОВД-Инфо Дениса Шведова, власти вправе вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности, однако, такие меры не должны ограничивать права и свободы человека. Свобода собраний, — подчеркнул юрист, это такое право, которое можно ограничивать только принятием специального федерального закона.

В Кремле внимательно следят за развитием ситуации вокруг коронавируса. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, они пока не получали новых рекомендаций, однако меры предосторожности уже приняты. Мероприятия у президента Владимира Путина, добавил Песков, идут в обычном режиме.

Инфекционную больницу в Москве для заболевших коронавирусом построят, не спросив местных жителей, — пишет интернет-издание «Открытые медиа». Это связано, в частности, с тем, что решение принимал мэр столицы, — сказала журналистам депутат муниципального образования «Вороновское» Милана Сивкова.

По ее сведениям, новый госпиталь будет временным сооружением. Он будет представлять собой модульную конструкцию, однако, пока неизвестно, какая именно компания будет строить это здание. О том, что столичные власти решили возвести больницу для больных коронавирусом в Новой Москве, накануне написал в своем личном блоге мэр Сергей Собянин. Он заверил, что здание поставят на удалении от жилых домов, чтобы обезопасить местных жителей.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 6 марта Поздравить…

5 254 6 7945 06.03
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

Инициатива шла непосредственно от Сталина Казалось бы, народ, переживший Холокост, был достоен после победы над нацистами если не особого отношения, то хотя бы права на память о своих невинно убитых. Увы, вскоре после войны в Советском Союзе началась настоящая антисемитская травля…

5 503 6 40606 05.03
Kистория, общество, память, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

На выборах народ поддержит Владимира Путина Мне лично нисколько не интересно, как в Лондоне, Брюсселе или Вашингтоне воспримут изменения в Конституцию РОССИИ. Они мечтают о слабой России, а мы с нашим Национальным лидером Владимиром Путиным сохраним и укрепим мощь и единство России!..

5 74 6 9262 10.03
Kполитика, власть, общество, мнения, видео, передачи
Интервью Условно ваш

Виталий Милонов Егор Жуков гости: Виталий Милонов, Егор Жуков

В.Милонов: Россия — это страна, которая может жить только с сильным президентом, сильной армией. Так считает большинство россиян.
Е.Жуков: По официальной статистике Россия исчезает со скоростью минус 400 тысяч человек в год. Умирают люди. Нас захватывать не надо будет…

5 80 6 10075 16:05
#слушать 42:59 8читать ;смотреть $скачать 9.8 МБ
Kполитика, власть, государство, путин, демография, видео
Блоги

+ «Желаю вам счастья»: Путин поздравил российских женщин с 8 Марта «Желаю вам счастья»: Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Поражает ваша способность беззаветно любить, глубоко сопереживать, с радостью и терпением заботиться о близких….

5 73 6 9535 08.03
8читать ;смотреть
Kпутин, власть, политика, события
Блоги

+ Памфилова сравнила пакетное голосование по поправкам в Конституцию с заказом комплексного обеда Памфилова сравнила пакетное голосование по поправкам в Конституцию с заказом комплексного обеда Глава ЦИКа назвала «технически немыслимым» голосование по каждой поправке отдельно…

5 78 6 10142 05.03
8читать ;смотреть
Kконституция, памфилова, политика, власть, общество, выборы, видео, события
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Что нам делать 22 апреля? Тактика активного бойкота голосования по поправкам в Конституцию выглядит наиболее разумной…

5 72 6 9451 06.03
Kполитика, конституция, общество, мнения, власть, оппозиция
Блоги

Карина Орлова журналист

Уличный протест тирана в России не скинет Поэтому россиян надо задействовать другими методами. А именно, идти на референдум и там остроумничать и вздыхать и ставить галочку за кандидата Нет…

5 62 6 8267 18:46
Kпутин, конституция, мнения
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

На смерть тирана В этот день надо лишний раз вспомнить, что этот вурдалак все еще похоронен на главной площади нашей страны – и исходящие из этой могилы гнусные миазмы по-прежнему придают силы спецслужбам, из-за которых у нас жизни нет…

5 59 6 7823 05.03
Kистория, общество, политика, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…

5 132 6 18127 07.03
Kобщество, сша, рф, бизнес, мнения
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Сравнение с Гитлером всегда получается в пользу Сталина Сталин обречен был победить Гитлера, потому что за Сталиным было будущее. За Сталиным была идеология, менее архаичная. Советские люди, воюя, защищали не только свой дом, не только свои семьи…

5 116 6 16201 10.03
Блоги

Кусок эфира

Сергей Марков: Воспринимайте Путина как русского де Голля Главнокомандующий во время гибридной войны против России меняться не должен, такова воля народа. Такова логика истории…

5 68 6 9566 10:42
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Сильный Президент – сильная Россия Почему я за возможность для действующего Президента выставить кандидатуру на новых выборах…

5 108 6 15944 10.03
Kполитика, власть, общество, мнения
Новости

К основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному пришли судебные приставы Политик написал в Твиттере, что они поджидали его у выхода из квартиры…

5 44 6 7110
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Хороший день Окуджава, оттепель, Аксенов, «Современник», Шпаликов… Недолгое отчаянное счастье. Начало моей жизни, которой и не было бы, скорее всего, не сдохни Сталин. А вы говорите: не праздновать пятое марта. Будь благословен этот день!..

5 300 6 52202 05.03
Kобщество, история, сталин, политика, мнения
Блоги

+ «Если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим» «Если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим» Сталин, как бы к нему ни относиться, он тиран там и так далее, но он не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, и нет ни одной подписи Сталин — Гитлер…

5 229 6 40840 10.03
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство: Финансовый кризис, возможно, грозит России Вспышка коронавируса и сорванная сделка Москвы со странами ОПЕК – это серьёзно ослабило рубль…

5 13 6 37842
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Крым, Донбасс, бессмысленная Сирия, союз со всеми людоедами планеты, угрозы, ракеты и внутри культивируемая нищета и бесправие. У мира появилась уникальная ценная возможность понаблюдать поведение страны во всех подробностях…

5 92 6 145858 04.03
#слушать 47:39 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Kполитика, власть, общество, мнения, видео, передачи
Голосование
Проголосуете ли вы за поправки в Конституцию, если там гарантируют лечение за госсчет больных редкими болезнями детей?
5 58 6 12944 08.03
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Сейчас Путин снова начнет рассказывать сказки для глупых Сограждане, вы еще хотите поддерживать путинские поправки к Конституции, и самого Путина, которому так нравится быть президентом, и который никуда не собирается уходить?..

5 94 6 335031 09.03
Kполитика, общество, конституция, мнения
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Владимир Путин умножил себя на ноль Друзья, сегодня Владимир Путин заявил о том, что 22 апреля – это фактически голосование за пятый президентский срок Владимира Путина. Всё стало просто, понятно, открыто и откровенно…

5 141 6 174136 10.03
8читать ;смотреть
Kпутин, власть, права, государство, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8370522
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4403483

Сегодня в эфире