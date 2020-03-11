Синод Русской православной церкви призывает соблюдать меры профилактики коронавируса

В частности, верующим, которые хотят причаститься, рекомендовано переходить на индивидуальную посуду. Однако, как пояснили агентству Интерфакс в патриархии, само причастие будет по-прежнему производиться из одной ложечки. Кроме того, Синод напоминает о необходимости использовать санитарные растворы для дезинфекции икон. Верующим напомнили, что не стоит легкомысленно относиться к инфекции и пренебрегать советами врачей.
2020-03-11T21:31:00+03:00
2020-03-11T22:05:48+03:00
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21:31, 11 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…