Синод Русской православной церкви призывает соблюдать меры профилактики коронавируса

В частности, верующим, которые хотят причаститься, рекомендовано переходить на индивидуальную посуду. Однако, как пояснили агентству Интерфакс в патриархии, само причастие будет по-прежнему производиться из одной ложечки. Кроме того, Синод напоминает о необходимости использовать санитарные растворы для дезинфекции икон. Верующим напомнили, что не стоит легкомысленно относиться к инфекции и пренебрегать советами врачей.