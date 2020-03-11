Около 10 человек пожаловались в правозащитную группу «Агора» в связи с принудительной самоизоляцией из-за коронавируса

Об этом интернет-изданию «МБХ медиа» сказал руководитель «Агоры» Павел Чиков. По его словам, среди обратившихся есть как россияне, так и иностранцы. Они столкнулись с различными ограничениями и претензиями со стороны властей. Чиков добавил, что в законодательстве вообще не говорится о режиме самоизоляции. Он уверен, что те меры, к которым сейчас прибегают власти, не соответствуют законам, хотя на чиновниках лежит обязанность активно защищать жизнь и здоровье граждан, — подчеркнул руководитель «Агоры».
2020-03-11T21:31:00+03:00
2020-03-11T22:05:52+03:00
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21:31, 11 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…