Около 10 человек пожаловались в правозащитную группу «Агора» в связи с принудительной самоизоляцией из-за коронавируса

Об этом интернет-изданию «МБХ медиа» сказал руководитель «Агоры» Павел Чиков. По его словам, среди обратившихся есть как россияне, так и иностранцы. Они столкнулись с различными ограничениями и претензиями со стороны властей. Чиков добавил, что в законодательстве вообще не говорится о режиме самоизоляции. Он уверен, что те меры, к которым сейчас прибегают власти, не соответствуют законам, хотя на чиновниках лежит обязанность активно защищать жизнь и здоровье граждан, — подчеркнул руководитель «Агоры».