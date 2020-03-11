Президент США Дональд Трамп может объявить общенациональную чрезвычайную ситуацию в связи с коронавирусом. Как говорят источники агентства Reuters, это позволит главе Белого дома использовать федеральные резервы в размере до 40 миллиардов долларов для борьбы с инфекцией. В США сейчас зарегистрированы почти 650 подтвержденных и предполагаемых случаев заражения, 25 человек умерли.