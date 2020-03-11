Президент США Дональд Трамп может объявить общенациональную чрезвычайную ситуацию в связи с коронавирусом. Как говорят источники агентства Reuters, это позволит главе Белого дома использовать федеральные резервы в размере до 40 миллиардов долларов для борьбы с инфекцией. В США сейчас зарегистрированы почти 650 подтвержденных и предполагаемых случаев заражения, 25 человек умерли.
2020-03-11T21:30:00+03:00
2020-03-11T22:05:56+03:00
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21:30, 11 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…