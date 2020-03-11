S7 с 13 марта отменяет все регулярные рейсы из РФ в Италию, Испанию, Францию и Германию.

Для возвращения путешественников, которые находятся в этих странах сейчас, авиакомпания организует чартеры.

Об этом говорится в заявлении компании S7.