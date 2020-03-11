S7 с 13 марта отменяет все регулярные рейсы из РФ в Италию, Испанию, Францию и Германию.
Для возвращения путешественников, которые находятся в этих странах сейчас, авиакомпания организует чартеры.
Об этом говорится в заявлении компании S7.
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S7 с 13 марта отменяет все регулярные рейсы из РФ в Италию, Испанию, Францию и Германию.
Для возвращения путешественников, которые находятся в этих странах сейчас, авиакомпания организует чартеры.
Об этом говорится в заявлении компании S7.
Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…