Авиакомпания «Победа» приостанавливает полеты из Москвы в Берлин, Баден-Баден, Кельн, Лейпциг, Мемминген и Жирону.
Рейсы из РФ в Барселону также приостанавливает Аzur Аir, компания будет только вывозить пассажиров.
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Авиакомпания «Победа» приостанавливает полеты из Москвы в Берлин, Баден-Баден, Кельн, Лейпциг, Мемминген и Жирону.
Рейсы из РФ в Барселону также приостанавливает Аzur Аir, компания будет только вывозить пассажиров.
Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…