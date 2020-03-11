Авиакомпания «Победа» приостанавливает полеты из Москвы в Берлин, Баден-Баден, Кельн, Лейпциг, Мемминген и Жирону.

Рейсы из РФ в Барселону также приостанавливает Аzur Аir, компания будет только вывозить пассажиров.