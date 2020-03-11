«Яндекс» может стать главным получателем выгоды от закона об обязательной установке российских приложений на смартфоны

Как пишет журнал Форбс со ссылкой на аналитиков компании Goldman Sachs, такая норма позволит «Яндексу» через три года увеличить прибыль до налогов на 13 с половиной миллиардов рублей. В силу закон вступает 1 июля. Сообщается, что ряд компаний, в том числе Samsung и Huawei, согласились исполнять требования закона. Apple пока свое решение не сообщала.