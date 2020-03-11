Замоскворецкий суд столицы приговорил к девяти годам колонии общего режима бывшего замглаву ФСИН Олега Коршунова

Замоскворецкий суд столицы приговорил к девяти годам колонии общего режима бывшего замглавы тюремного ведомства России Олега Коршунова. Он признал его виновным в растрате более 150 миллионов рублей. Согласно документам следствия, эти деньги были похищены через контракты на поставку топлива и сахарного песка. В то же время, судья Наталья Чепрасова оправдала Коршунова в получении взятки. Это уже второй приговор бывшему заместителю главы ФСИН. В прошлом году он получил семь лет колонии по обвинению в мошенничестве. Еще двое фигурантов этого дела получили 5 и 8 лет лишения свободы.