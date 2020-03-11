Замоскворецкий суд столицы приговорил к девяти годам колонии общего режима бывшего замглаву ФСИН Олега Коршунова

Замоскворецкий суд столицы приговорил к девяти годам колонии общего режима бывшего замглавы тюремного ведомства России Олега Коршунова. Он признал его виновным в растрате более 150 миллионов рублей. Согласно документам следствия, эти деньги были похищены через контракты на поставку топлива и сахарного песка. В то же время, судья Наталья Чепрасова оправдала Коршунова в получении взятки. Это уже второй приговор бывшему заместителю главы ФСИН. В прошлом году он получил семь лет колонии по обвинению в мошенничестве. Еще двое фигурантов этого дела получили 5 и 8 лет лишения свободы.
2020-03-11T20:02:00+03:00
2020-03-11T20:02:58+03:00
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20:02, 11 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…