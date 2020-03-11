8 новых случаев коронавируса зафиксированы в России

Таким образом, общее число увеличилось до 28.

8 новых случаев коронавируса зафиксированы за сутки в России. 6 пациентов в Москве, 2 в Московской области — сообщает оперштаб. Один из шести новых заболевших в Москве коронавирусом — ребёнок. Но симптомов заболевания у него нет, — рассказали в штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве.

Все пациенты госпитализированы в столичные стационары. Четверо проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке. Один пациент госпитализирован в инфекционную больницу №1.

Ранее ВОЗ объявила пандемию в связи с распространением нового коронавируса в мире.