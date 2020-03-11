Мосгорсуд оставил под арестом четверых бывших полицейских фигурантов дела Ивана Голунова

Экс-сотрудники УВД по Западному округу Москвы обвиняются в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Сегодня в суде адвокат журналиста интернет-издания «Медуза» Сергей Бадамшин рассказал, что видеозапись задержания его подзащитного полицейскими была уничтожена. Кроме того, по его словам, также уничтожены еще несколько улик в этом деле.
2020-03-11T19:31:00+03:00
2020-03-11T19:32:01+03:00
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19:31, 11 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…