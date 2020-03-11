Мосгорсуд оставил под арестом четверых бывших полицейских фигурантов дела Ивана Голунова

Экс-сотрудники УВД по Западному округу Москвы обвиняются в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Сегодня в суде адвокат журналиста интернет-издания «Медуза» Сергей Бадамшин рассказал, что видеозапись задержания его подзащитного полицейскими была уничтожена. Кроме того, по его словам, также уничтожены еще несколько улик в этом деле.