Bloomberg: Ирак, Кувейт и Арабские Эмираты вслед за Саудовской Аравией объявили нефтяную войну России

Как пишет американское агентство Bloomberg, Багдад и Эль Кувейт вслед за Эр-Риядом сообщили о том, что предоставят покупателям своего сырья скидки. Нефтяная компания Абу-Даби, в свою очередь, намерена нарастить добычу – и это тоже должно отразиться на цене, — предупреждают аналитики. Ранее участники совещания в Вене не смогли договориться о продлении соглашения о заморозке нефтедобычи. Сообщалось, что этому помешала позиция России. Саудовская Аравия после развала сделки объявила о наращивали нефтедобычи в апреле и о скидках покупателям. В результате, в начале этой недели, цена на нефть упала почти на треть.