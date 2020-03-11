Bloomberg: Ирак, Кувейт и Арабские Эмираты вслед за Саудовской Аравией объявили нефтяную войну России

Как пишет американское агентство Bloomberg, Багдад и Эль Кувейт вслед за Эр-Риядом сообщили о том, что предоставят покупателям своего сырья скидки. Нефтяная компания Абу-Даби, в свою очередь, намерена нарастить добычу – и это тоже должно отразиться на цене, — предупреждают аналитики. Ранее участники совещания в Вене не смогли договориться о продлении соглашения о заморозке нефтедобычи. Сообщалось, что этому помешала позиция России. Саудовская Аравия после развала сделки объявила о наращивали нефтедобычи в апреле и о скидках покупателям. В результате, в начале этой недели, цена на нефть упала почти на треть.
2020-03-11T19:31:00+03:00
2020-03-11T19:31:42+03:00
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19:31, 11 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…